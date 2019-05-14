Программу по запуску «военного Шенгена» возглавит Литва

В Брюсселе на встрече глав военных ведомств стран приняли решение о том, что Литва возглавит реализацию программы Евросоюза по запуску «военного Шенгена», сообщили в министерстве обороны республики.

«Программой намечено в течение двух лет согласовать порядок упрощенного режима передвижения воинских подразделений и техники, а также создать систему предварительных разрешений», – рассказал глава министерства обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По его словам, таким образом Литве дали оценку в рамках проделанной работы по данному направлению. Он напомнил, что республика установила самые короткие сроки для пропуска подразделений союзников, передает ТАСС.

Кароблис сообщил, что в срочном порядке разрешение на пересечение будет выдаваться в течение суток, а в обычном режиме – в течение пяти суток. Он подчеркнул, что в особых случаях подразделениям быстрого реагирования могут выдать разрешение немедленно.

«Для нас, охраняющих восточную границу НАТО, очень важно, чтобы при возникновении кризиса союзники могли поспешить на помощь, минуя бюрократические процедуры по пересечению границ стран Евросоюза», – пояснил литовский министр.

В настоящее время в программе принимают участие 14 стран, являющихся членами Евросоюза: Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция, Хорватия, Чехия и Эстония.

Напомним, в феврале страны НАТО договорились создать «военный Шенген». Соответствующие планы прокомментировали в Минобороны России и в МИД. По мнению военных специалистов, такое решение свидетельствует о «прямой подготовке стран НАТО к возможной войне с Россией».