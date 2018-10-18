В МИД отреагировали на идею «военного Шенгена» НАТО

США активно продвигают идею «военного Шенгена», чтобы иметь возможность быстро перебросить тяжелые вооружения к российской границе, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Вижу и слышу, как в НАТО американцы уделяют большое внимание этой теме и активно сейчас продвигают то, что называется «военный Шенген» – обустройство европейской инфраструктуры таким образом, чтобы тяжелые вооружения могли быстрее добираться до нашей границы», – цитирует ТАСС интервью Лаврова RT France, Paris Match и Figaro.

При этом, напомнил Лавров, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о том, что Европа должна стремиться к повышению самостоятельности в сфере безопасности и обороны.

«Однако насколько это будет гармонизировано с обязательствами в Североатлантическом альянсе, я не знаю», – сказал он.

Также Лавров отметил, что отношения России с европейскими странами быстро восстанавливаются. «Не могу сказать того же про Европейскую комиссию», – цитирует интервью Лаврова РИА «Новости».

По его мнению, ЕК еще находится «в плену того, что вы называете «солидарностью», «консенсусом», когда небольшая группа стран, которая не хочет хороших отношений с Россией, заставляет всех остальных выдерживать «низкий профиль».

В то же время Лавров выразил уверенность, что национальные интересы, которые вырисовываются в ходе дискуссии о будущем Европейского союза, обеспечат формирование некого «срединного пути», и что не всегда позиция Евросоюза по отношению к России будет «опираться на наименьший, самый негативный знаменатель».

«Думаю, что не всегда мы будем видеть ситуацию, когда политику Евросоюза в отношении России во многом, а порой в решающей степени, определяют государства, которые выходят из Европейского союза», – сказал он.

Кроме того, Лавров заявил, что все чаще появляются факты переброски американцами боевиков ИГ* в Ирак и Афганистан, передает ТАСС со ссылкой на интервью.

«Это тревожные факты. Мы запросили соответствующие международные структуры и американцев», – сказал министр.

Он считает, что это подтверждает подозрения о том, что из Афганистана хотят сделать новый плацдарм ИГ.

«Особенно игиловцы обосновываются на севере. Это вплотную к Центральной Азии, к нашим союзникам и стратегическим партнерам», – уточнил он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что проводимая США политика способствует активизации террористической деятельности на севере Афганистана.

Напомним, в феврале дипломатические источники в Брюсселе заявляли о том, что министры обороны стран НАТО наконец договорились создать «военный Шенген» в европейских границах альянса.