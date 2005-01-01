Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, комментируя реакцию России на доклад ОЗХО о применении химоружия в сирийской Думе, назвала российскую науку отсталой.

«Доклад о Думе, это важно, поскольку он сделан уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники, и мы знаем, что русским это не понравилось, и это еще один пример российской науки уровня «Земля плоская», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что Россия не уделяет внимания опыту иностранных стран и «всеобъемлющему характеру того, что сделали эксперты ОЗХО». Доклад, по ее словам, делали независимые эксперты, которые «принадлежат к уважаемой международной организации и поддерживаются международным сообществом».

Пирс призвала не делать из доклада ОЗХО «помойку».

«Было бы намного лучше, если бы русские направили свою энергию на расследование того, почему сирийский режим использовал хлор против собственного населения», – заключила британский дипломат.

Ранее в МИД заявили, что ОЗХО игнорирует поступающую от России и Сирии информацию, подтверждающую постановочный характер химинцидента в Думе.

ОЗХО в своем докладе утверждает, что при атаке в сирийском городе Думе, «скорее всего», использовался хлор. При этом представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели обследование Думы, но не нашли следов применения химического оружия.