Россия пригласила Украину на заседание глав МИД СНГ

Россия направила приглашение в МИД Украины от имени Сергея Лаврова для участия во встрече Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 5 апреля в Москве.

«Российская Федерация официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел Климкину (Павел Климкин - глава МИД Украины) принять участие в заседании Совета министров иностранных дел. Реакции на это приглашение нет», – цитирует ТАСС российского постпреда при уставных и других органах СНГ Андрея Грозова.

По его словам, приглашение министру иностранных дел Украины было направлено заблаговременно.

После смены власти в феврале 2014 года в Киеве заявили о намерении отказаться от участия в работе СНГ.

В январе Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Евросоюзом: «Об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участниц СНГ», «О межгосударственном обмене экономической информацией», «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности», «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности».

В мае президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Киев выйдет из международных договоров в рамках СНГ. Также он подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов Содружества.

Политолог Богдан Безпалько рассказал газете ВЗГЛЯД, к чему приведет выход Украины из СНГ.