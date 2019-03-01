Венесуэла назвала способ получить от России «все, что нужно»

Во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что взамен необходимого для Республики Каракас готов предоставить России нефть.

«Все, что нужно Венесуэле, есть у России. Венесуэла может со своей стороны дать нефть, которая нужна России», – цитирует РИА «Новости» Родригес.

По ее словам, повестка дня богатая и насыщенная, а сотрудничество продолжается.

«Мы здесь находимся со вчерашнего дня и прорабатываем целый блок вопросов и в области энергетики, военно-технического сотрудничества, научно-технического сотрудничества, финансов, экономики», – добавила вице-президент Венесуэлы.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин не смог встретиться с Родригес из-за плотного и ранее сверстанного рабочего графика.

Также сообщается, что Родригес собиралась обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предотвращений войны в Боливарианской Республике. Во время встречи вице-президент сообщила о готовности к разговору с оппозицией.