Путин не встретился с вице-президентом Венесуэлы в Москве из-за рабочего графика

Президент Владимир Путин не смог лично встретиться с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес в силу ранее сверстанного плотного рабочего графика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заверил, что положение исполнительной власти в Каракасе не имеет к этому решению отношения. «Нет, никоим образом», – ответил он на соответствующий вопрос. «Это связано с рабочим графиком президента, с ранее намеченными внутренними мероприятиями», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что исполнительному вице-президенту Венесуэлы оказывается прием на высоком уровне. «Поэтому в данном случае никакого дефицита общения с российской стороной нет», – уточнил он.

Песков добавил, что переговоры между Россией и Венесуэлой на уровне президентов сейчас не ведутся.

Что же касается того, поднимается ли венесуэльской стороной вопрос о предоставлении стране гуманитарной помощи, то Песков рекомендовал обращаться за разъяснениями на этот счет в Министерство иностранных дел России, отметив, что «это предмет двусторонних переговоров».

Песков добавил, что российская сторона рассчитывает на плодотворное развитие отношений с Венесуэлой и на углубление сотрудничества по уже реализуемым совместным крупным проектам.

«Мы желаем нашим венесуэльским партнерам как можно скорее справиться с трудностями и внутриполитическими, и экономическими сложностями, которые сейчас имеют место в стране», – добавил он.

Комментируя слова Родригес, которая поблагодарила Россию за оказываемую поддержку, Песков не стал уточнять, в чем конкретно заключается эта помощь. «Я считаю, что было бы корректно адресовать эти вопросы тем, с кем вице-президент встречается в Москве. Думаю, что, в первую очередь, с МИД», – сказал он.

При этом Песков указал на тот факт, что Россия осуществляет контакты с партнерами из Венесуэлы на постоянной основе. «Эти контракты никуда не делись, они будут продолжать осуществляться, это вполне естественно», – сказал он.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом переговоров с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщил, что Владимир Путин выражает поддержку и солидарность лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро.