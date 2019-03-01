Путин передал Мадуро слова поддержки

Президент России Владимир Путин выражает поддержку и солидарность лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом переговоров с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Дельси Родригес.

«Хотел бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Владимир Путин передает слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро», – приводит его слова ТАСС.

Лавров заверил, что Москва будет решительно противодействовать оказанию давления извне и попыткам вмешательства во внутренние дела Каракаса.

Родригес со своей стороны отметила, что Мадуро и народ страны благодарны России за оказываемую поддержку. Она подчеркнула, что вместе с Россией Венесуэла борется «за будущее всего человечества». «Мы прекрасно знаем, что злоупотребления международным правом [со стороны партнеров] дают вам, господин Лавров, очень много работы», – сказала Родригес.

По словам исполнительного вице-президента Венесуэлы, сложившаяся ситуация призывает сплотиться страны, стоящие на страже международного права и законности и защищающие священное право народов на суверенитет и независимость. «Мы предлагаем новую повестку дня, направленную на сплочение наших стран и развитие отношений», – заявила Родригес.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ международной организации заявлял, что Россия всерьез опасается, что Соединенные Штаты используют провал американского варианта резолюции в Совете Безопасности ООН в качестве предлога для военной интервенции в Венесуэлу.

Между тем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, Хуан Гуайдо теряет последние шансы одолеть Мадуро и взять власть в Венесуэле, его беспомощность заметили даже в Европейском союзе.