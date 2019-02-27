Вице-президент Венесуэлы собрался обсудить с Лавровым предотвращение войны

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудят совместные действия по предотвращению военных действий в Боливарианской Республике.

«Она встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Будет обсуждаться наше сотрудничество, ситуация в Венесуэле, а также координация действий по предотвращению любого вида войны против Венесуэлы и защиты принципов Устава ООН. Также будут обсуждаться наши национальные проекты», – цитирует ТАСС главу венесуэльского МИД.

Ранее Лавров заявил о попытках США создать предлог для военного вторжения на территорию Венесуэлы. Также стало известно о переброске американских военных в Пуэрто-Рико и Колумбию с целью подготовки военного вторжения.

Напомним, Россия, Китай и Индия подтвердили принцип невмешательства во внутренние дела других государств.