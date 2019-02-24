Голикова рассказала, как Путин примирил ее с Силуановым

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что не могла найти оптимальное решение по мерам соцподдержки для послания Федеральному Собранию с вице-премьером Антоном Силуановым, но президент России Владимир Путин примирил их и лично помог найти оптимальное решение.

«Мы с ним неоднократно по телефону, а потом очно обсуждали, как все-таки это будет рассчитываться в рублях. Вы не поверите, конкретным людям по конкретным регионам страны – мы с ним рассматривали несколько примеров, считали «в столбик», как это будет», – передает ее слова «Интерфакс».

Путин вник в суть разногласий между ней и Силуановым и вызвал обоих в Кремль.

«Мы долго очень там совещались, было выработано решение, которое вошло в послание. Конечно, мы с Антоном Германовичем нашли консенсус в присутствии президента, извинились», – сказала Голикова.

В послании Федеральному собранию Путин озвучил целый ряд задач в социальной политике, в частности, объявив принцип «больше детей – меньше налогов», потребовав немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума и предложив запустить c 2020 года программу «Земский учитель».