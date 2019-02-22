В Совфеде рассказали об обстоятельствах вербовки Гуайдо спецслужбами США

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23 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 01:04  |  vz.ru
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Россия нашла новый подход к торговле с Индией

Россия готова локализовать в Индии производство МС-21, Ил-114-300 и Бе-200 Фото: Департамент PR Корпорации "Иркут"/
РИА Новости
Поставки российской продукции (в том числе высокотехнологичной) в Индию могут быть серьезно расширены. И дело не только в традиционном сотрудничестве по линии военной промышленности. Гигантский индийский рынок способен воспринять еще целый ряд товаров российского экспорта. Каких именно и получится ли реализовать эти смелые проекты? Подробности...
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Обвинения Евросоюза в адрес Москвы нельзя оставлять без ответа

В ряде случаев Россия сама должна учить Евросоюз соблюдать права человекаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Привычная ситуация: Евросоюз обвинил Россию в «систематическом нарушении прав человека». Бывали времена, когда к таким обвинениям еще прислушивались, так как казалось, что в правах человека Европа кое-что понимает. Но прошло время и стало ясно, что больше врет об этом, чем правда понимает. Однако ответить на очередную «постправду маразматиков» все-таки нужно. Подробности...
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Почему конфликт в Большом Камне взволновал всю страну

«Ребенок начал позволять себе нецензурные выражения и прочее. Муж не сдержался и макнул его головой в унитаз»Фото: Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС
Избиение ребенка в школе приморского города Большой Камень стало одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей по той причине, что подобное могло случиться практически в любой российской школе. Что делать, чтобы пятиклассники не доводили одноклассниц до операционной, а родителям не приходилось макать школьных хулиганов головой в унитаз? Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Защита отечества – это не носки в форме танка

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
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Как можно любить «совок»?

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Просветленные и особо интеллектуальные читатели продолжают возмущаться: как можно любить хотя бы что-то в «гнусном заплесневелом совке»? Человеку свойственно любить страну и время, где он прожил свое детство и молодость. Подробности...
Обсуждение: 114 комментариев

Отношение к украинскому монстру пора менять

Евгений Крутиков, военный эксперт
Многие до сих пор считают Украину не враждебным государством, а «братской» страной, искренне жалея украинцев. Эту ситуацию пора менять, иначе наше положение может стать еще хуже. Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев
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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

        • День Советской армии

        • День мужчин

        • Просто выходной

        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
        • Да

        • Нет

        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
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          Что для вас 23 февраля?

          В Совфеде рассказали об обстоятельствах вербовки Гуайдо спецслужбами США

          22 февраля 2019, 23:25

          Текст: Антон Никитин

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          Сербские официальные лица подтвердили, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо был завербован американскими спецслужбами десять лет назад во время стажировки на курсах организации «Отпор» в Сербии, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

          «По нашим данным, данным нашей комиссии, полученным официально в рамках наших заседаний, выясняется, что господин Гуайдо, скорее всего, был завербован американцами ровно десять лет назад на территории Сербии, когда проходил здесь стажировку», – приводит ТАСС слова российского сенатора.

          Климов уточнил, что стажировался Гуайдо на курсах организации «Отпор», а также подчеркнул, что «это не слухи», эту информацию в России проверяли.

          Сенатор отказался назвать источник информации, однако заверил, что «это официальные лица Сербии, и они подтвердили имеющуюся у нашей комиссии информацию о том, что Гуайдо был завербован в Сербии (спецслужбами США)», передает РИА «Новости».

          По словам Климова, представители властей Сербии «даже предполагают, кто это мог быть».

          Ранее посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса на заседании Рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ рассказал, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо был завербован Соединенными Штатами еще десять лет назад.


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