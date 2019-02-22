В Совфеде рассказали об обстоятельствах вербовки Гуайдо спецслужбами США

Сербские официальные лица подтвердили, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо был завербован американскими спецслужбами десять лет назад во время стажировки на курсах организации «Отпор» в Сербии, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«По нашим данным, данным нашей комиссии, полученным официально в рамках наших заседаний, выясняется, что господин Гуайдо, скорее всего, был завербован американцами ровно десять лет назад на территории Сербии, когда проходил здесь стажировку», – приводит ТАСС слова российского сенатора.

Климов уточнил, что стажировался Гуайдо на курсах организации «Отпор», а также подчеркнул, что «это не слухи», эту информацию в России проверяли.

Сенатор отказался назвать источник информации, однако заверил, что «это официальные лица Сербии, и они подтвердили имеющуюся у нашей комиссии информацию о том, что Гуайдо был завербован в Сербии (спецслужбами США)», передает РИА «Новости».

По словам Климова, представители властей Сербии «даже предполагают, кто это мог быть».

Ранее посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса на заседании Рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ рассказал, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо был завербован Соединенными Штатами еще десять лет назад.