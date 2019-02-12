Посол Венесуэлы рассказал, когда США завербовали Гуайдо

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что лидер венесуэльской оппозиции, самоправозглашенный президент страны Хуан Гуайдо был завербован в США 10 лет назад.

«Гуайдо был завербован, по нашим данным, 10 лет назад. Он как марионетка, [он нужен] чтобы за ним стояли и говорили США», – сказал Тортоса, передает ТАСС.

Хаун Гуайдо был признан главой государства несколькими венесуэльскими военными, включая главу управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерала Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, которого сразу после этого в ВВС страны назвали предателем.