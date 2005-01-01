Эксперт оценил американскую стратегию применения F-35 против России

«Скорее всего, это просто реклама F-35», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-полковник Леонид Ивашов, комментируя разработку Пентагоном стратегии «троянского коня» против России и Китая, в которой центральная роль отводится истребителям-невидимкам F-35.

«Конечно, всё это из области мифов. Никакого скрытого вторжения быть не может и никакой F-35 решение этой задачи не обеспечит. Сложно представить, как ядерная страна будет пытаться вторгнуться на территорию другой ядерной страны», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

«Тем более наша военная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в особых случаях и при угрозе нашей государственности, даже если противник его не применил против нас», – отметил Ивашов.

«Скорее всего, это просто реклама F-35. Но американцы действительно готовятся к вторжению и готовят страны НАТО к этому, что и показывают ежегодно проводимые учения. Но это вторжение будет в условиях дестабилизации ситуации в России, или если кто-то пригласит НАТО взять под защиту ядерное оружие и навести порядок в стране в случае государственного переворота», – пояснил Ивашов, добавив, что, «возможно, американский генерал не знает или недоговаривает о таком сценарии».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что в США объявили о разработке стратегии «троянского коня» против России. Так, согласно заявлению главы штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна, центральная роль в этой стратегии отводится истребителям-невидимкам F-35, которые, проникнув на вражескую территорию, начнут координировать действия других родов войск по нанесению удара по «слабым сторонам» противника.

В то же время начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев назвал эту стратегию «бредом сивой кобылы».