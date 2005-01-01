Канцлер Австрии перед визитом в США напомнил о связях с Россией

Австрия традиционно поддерживает хорошие связи с Россией, Соединенные Штаты же, напротив, в последние годы уделяли Вене все меньше внимания, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в преддверии визита в США.

«Австрия как маленькая, но сильная экспортная страна заинтересована в хороших отношениях с Западом и Востоком. С Россией у нас традиционно хорошие контакты», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Presse am Sonntag.

Курц отметил, что хотя США в последнее время уделяли меньше внимания Австрии, сейчас они являются для страны вторым по важности экономическим партнером после Германии.

Вена и Вашингтон по многим внешнеполитическим вопросам придерживаются разных взглядов, признал австрийский канцлер. В частности, Австрия, в отличие от США, поддерживает ядерное соглашение с Ираном, упомянул он, добавив, что Вене не очень нравится «агрессивная региональная политика иранцев».

«Но я положительно оцениваю старания [президента США Дональда] Трампа для мирного урегулирования на Корейском полуострове или его четкую позицию по отношению к Израилю», – добавил Курц.

По его словам, визит в США призвал предотвратить возможную торговую войну между Австрией и США. «Главная миссия поездки в Вашингтон состоит в том, чтобы развить экономический обмен с США и внести вклад в предотвращение торговой войны», – подчеркнул он.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отправляется во вторник с официальным визитом в США, где 20 февраля проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

Накануне министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что новые санкции ЕС в связи с ситуацией в Керченском проливе направлены на конкретных лиц.