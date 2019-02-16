В Австрии рассказали о новых санкциях против России

Новые санкции ЕС в связи с ситуацией в Керченском проливе направлены на конкретных лиц, сообщила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Речь идет о «мягких санкциях», то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц», – цитирует Кнайсль ТАСС.

Она уточнила, что речь идет об осложнении процедуры получения визы или отказе в выдаче визы.

«Этот вопрос обсуждался на уровне должностных лиц [послов ЕС], и мы их поддержим», – сказала она.

В пятницу стало известно, что Евросоюз согласовал санкции в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе.

В среду в американский Сенат был внесен законопроект о новых санкциях в отношении России, поводом для которого стал инцидент в Керченском проливе.