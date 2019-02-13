В Кремле разъяснили ситуацию с тамбовским губернатором

Кремль не занимается инициированием судебных исков, это прерогатива самих истцов, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про публикацию о губернаторе Тамбовской области Александре Никитине в СМИ.

Ранее телеканал «Дождь», сообщил, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин попросил прокурора довести до суда дело о клевете на него. Поводом послужила статья журналиста Станислава Савончика.

Телеканал добавил, что дело было возбуждено в январе 2018 года. Дома у журналиста провели обыски, его вызывали на допрос в Следственный комитет.

Телеканал разместил аудиозапись переговоров с якобы Никитиным. Во время диалога мужчина попросил собеседника «согласовать» передачу уголовного дела о клевете на него, ссылаясь якобы на «контроль Кремля».

«То, что в администрации президента соответствующие кураторы региона по внутренней политике могут быть осведомлены, – это однозначно. Но то, что они являются инициаторами, – так быть не может, это прерогатива самих лиц, которые этим делом занимаются», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».