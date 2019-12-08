МВД отказалось от закупки роботов-полицейских

Министерство внутренних дел России не собирается закупать к 2030 году роботов-полицейских, сообщили в пресс-центре МВД.

«В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств», – передает ТАСС сообщение МВД.

До этого со ссылкой на представителя компании-разработчика роботов сообщалось о возможном появлении на службе в российской полиции к 2030 году роботов, которые могли бы консультировать граждан в ГИБДД и миграционной службе и снимать отпечатки пальцев.

Контракт, как предполагалось, на поставку мог быть подписан на выставке «Интерполитех» в октябре в Москве. На этой выставке пермская компания «Промобот» презентовала своего робота-полицейского.