Российского робота-полицейского показали на выставке Interpolitex

Пермская компания «Промобот» презентовала на международной выставке Interpolitex в Москве робота-полицейского, который способен помогать сотрудникам МВД.

«Робот-полицейский может сканировать отпечатки пальцев и распознавать лица людей, в том числе преступников, находящихся в розыске, общаться с людьми, автономно передвигаться, избегая препятствия. Новый робот-полицейский будет помогать сотрудникам полиции, по его запросу андроид сможет сканировать отпечатки пальцев и выводить доступную информацию о человеке, если он есть в базе МВД, это сделает процесс распознавания проще и быстрее», – передает ТАСС сообщение компании.

По словам директора по развитию и сооснователя компании «Промобот» Олега Кивокурцева, если распознанное лицо соответствует лицу из базы данных разыскиваемых, то робот сообщает имя человека, время и место обнаружения.

«Роботы пока не вправе самостоятельно проводить оперативные действия, поэтому наш робот станет помощником полицейского в местах повышенного скопления людей: в аэропортах, метро, на массовых мероприятиях», – заметил Кивокурцев.

С помощью робота сотрудники полиции смогут быстро вносить нарушителей правопорядка в базу данных МВД, поскольку робот оборудован сканерами паспорта, отпечатков пальцев и фотокамерой.

Напомним, летом 2007 года сообщалось, что первый робот-полицейский появился на улицах Перми. Он нес патрульную службу на набережной Камы.