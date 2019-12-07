Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» рассказал о перспективах пересадки головы человеку.

Медик отметил, что технически такая операция возможна, однако целесообразность ее «ничтожно мала».

«К сожалению, просто трансплантация, то есть сшивание сосудов и сшивание нервов, не приведет к желаемому результату, потому что мы не умеем сшивать нервы так, чтобы они потом работали», – приводит его слова РИА «Новости».

Каабак отметил, что в этой области есть прогресс, но не значительный. В случае же развития этого направления помочь можно было бы людям, которые, например, перенесли травму спинного мозга.

«Если мы возьмем голову человека и пришьем ему другое тело, то мы восстановим кровообращение – да, голова будет кровоснабжаться, она будет моргать, и она даже будет глотать и будет соображать, но двигать новым телом она не сможет», – заключил трансплантолог.

Напомним, в апреле программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына. Для проведения этой операции были нужны 42 хирурга и 10 млн евро.

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