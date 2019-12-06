Для «Прогресса МС-13» запланировали «фантастический полет»

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» после завершения миссии примет участие в эксперименте по высокодетальной съемке поверхности планеты, заявил заместитель руководителя научно-технического центра РКК «Энергия» Михаил Беляев.

«Есть еще один из интересных экспериментов в программе станции с помощью «Прогресса», мы называем его «Фантастический полет». Это эксперимент «Изгиб», это полет там, где никто не летал, но где очень интересно полетать... Никто не летал на высотах 120-130 км, это даже теоретически невозможно, а у нас такой эксперимент готовится, «Прогресс» после отстыковки опустится пониже, и на тросе будет спущен контейнер научный, длинный трос – кевлар с оптоволокном. Будет изучать контактно атмосферу на этих высотах. Это очень интересно. Это потом позволит уникально земную поверхность исследовать с таких малых высот порядка 100 км, можно будет и снимки уникальные получать, то есть эти истории о (возможности рассмотреть) звездочках на погонах из космоса могут стать былью», – передает РИА «Новости» слова Беляева.

Он добавил также, что работа с управляющим компьютером для эксперимента «Икарус» по отслеживанию миграции животных и птиц начнется в 2020 году, тесты стартуют в декабре этого года.

«Мы везем управляющий компьютер, начинаем в декабре тесты, в начале следующего года работать», – передает ТАСС слова Беляева.

Он добавил, что система отправлена к МКС на грузовом корабле «Прогресс МС-13».

Напомним, ранее в пятницу «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура. Позже в Роскосмосе сообщили, что «Прогресс МС-13» с новогодними подарками для экипажа МКС выведен на околоземную орбиту.

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