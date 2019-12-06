«Прогресс МС-13» выведен на орбиту

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками для экипажа МКС выведен на околоземную орбиту, сообщили в Роскосмосе.

Корабль «Прогресс МС-13» отделился от третьей ступени ракеты, его выведение на околоземную орбиту заняло около 9 минут, передает РИА «Новости».

Кораблю предстоит добираться до МКС по трехсуточной схеме, его стыковка с модулем «Пирс» российского сегмента станции планируется 9 декабря в 13.38 мск.

в ЦУП сообщили, что специалисты зафиксировали раскрытие солнечных батарей корабля «Прогресс МС-13»

«Зафиксировано раскрытие солнечных батарей корабля. Все элементы раскрыты», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

По данным телеметрии, параметры орбиты корабля соответствуют расчетным.

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