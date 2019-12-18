Сборная России по футболу получит новый комплект формы вместо скандальной

Сборная России по футболу получит новый комплект игровой формы от компании Adidas перед Евро-2020, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Прежний вариант формы был раскритикован из-за перевернутого флага на рукавах футболки.

«У нас будет индивидуальная, уникальная форма, которую мы получим в следующем году перед чемпионатом Европы», – передает слова Дюкова ТАСС.

В ноябре интернет-пользователи раскритиковали компанию Adidas, которая объяснила перевернутый флаг России на игровой форме футболистов сборной.

«Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола», – заявили тогда в немецкой компании.

Дюков назвал неудачным дизайн новой формы сборной России.