РФС прояснил ситуацию с новой формой российской сборной

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает неудачным дизайн новой формы сборной России.

По его словам, поставщик экипировки Adidas пока не ответил на вопрос о согласовании нового дизайна, передает ТАСС.

Дюков добавил, что работа с техническим спонсором – это продолжительный процесс, который занимает 14-15 месяцев. Переговоры с Adidas вел генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

По его словам, в сентябре 2018 года был представлен новый дизайн формы, который не был согласован. В январе был предложен новый вариант, он также не был одобрен, «однако его пустили в производство».

«РФС считает этот вариант неудачным и надеется, что Adidas подготовит новый вариант, а пока мы будем играть в той форме, которая у нас была», – подчеркнул президент РФС.

Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага.

#Футбол. Официально: форма сборной России на #ЕВРО2020. ФОТО



Сборная России по футболу представила новый комплект формы, в котором подопечные Станислава Черчесова сыграют на предстоящем Чемпионате Европы-2020. https://t.co/dSBRca1D7C pic.twitter.com/ifTU8D6VX4 — Sport.Ru (@sport_ru_portal) 7 ноября 2019 г.

Напомним, в четверг интернет-пользователи негодованием встретили заявление компании Adidas о намеренном размещении в перевернутом виде флага России на рукавах игровой формы футболистов национальной сборной.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов отметил, что футболисты не обсуждали новую форму команды, сейчас лучше говорить о футболе, а не о моде.