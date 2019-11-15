Черчесов прокомментировал скандал с формой сборной

Футболисты сборной России не обсуждали новую форму команды, сейчас лучше говорить о футболе, а не о моде, заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

«Есть федерация, есть технический спонсор, которые какие-то нюансы должны доработать, и тогда будем играть в той форме, которую нам предоставят. Мы в команде об этом не думали ни секунды, не обсуждали. Доведут (форму) до тех кондиций, которые должны быть. Наша нынешняя форма тоже никому не нравилась. Всегда есть вопросы, на которые ответят без нас. Часто пишут больше, чем есть на самом деле. Давайте о футболе говорить, а о моде поговорим потом», – передает РИА «Новости» слова главного тренера сборной России.

Напомним, в четверг интернет-пользователи негодованием встретили заявление компании Adidas о намеренном размещении в перевернутом виде флага России на рукавах игровой формы футболистов национальной сборной.

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