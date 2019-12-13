Меркель объяснила продление санкций ЕС против России

Саммит Евросоюза единогласно проголосовал за продление санкций против России, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель добавила, что в урегулировании конфликта в Донбассе есть прогресс, но его недостаточно, чтобы отменить санкции, передает ТАСС.

В четверг представитель Евросовета Баренд Лейтс сообщил, что ЕС продлит санкции против России еще на полгода.

В Европе также призывают отменить санкции против России. Об этом часто говорят, в частности, в Германии, особенно на востоке страны. Германские политики подчеркивали, что ответные ограничительные меры России наносят большой ущерб экономике ФРГ.