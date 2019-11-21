Рекорд дальности передачи высокоскоростного сигнала установлен в России

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) вместе с инженерами из российской компании T8 и американской корпорации Corning создали систему передачи высокоскоростного сигнала, которая смогла передать данные на расстояние 520 километров со скоростью в 200 Гб/с и установила ряд новых рекордов, сообщила пресс-служба вуза.

«Уже сегодня мы ведем работу над созданием оптоволоконной системы с повышенной максимальной скоростью. Если сейчас верхняя граница скорости порядка 400 Гб/с, то в новой системе планируется достичь 600 Гб/с на канал. Я думаю, что в следующем году мы сможем обновить наш рекорд дальности», – передает ТАСС слова гендиректора компании Т8 Владимира Трещикова.

Современные системы связи построены на базе так называемого оптоволокна. Как правило, они состоят из сердечника, через который движется свет, а также оболочки из другого прозрачного материала, который мешает побегу света из-за несколько другого индекса преломления.

Качественное оптоволокно может передавать сигнал без затухания на расстояние в несколько сотен километров. С другой стороны, повышение скорости обмена информацией заметно уменьшает максимальную дистанцию, на которой можно обмениваться данными без усилителей сигнала, что повышает стоимость линий. Сейчас скорость передачи данных не может превышать 100 Гб/с для оптоволокна длиной в 500-650 километров.

Ученые из МФТИ и инженеры компаний T8 и Corning сделали большой шаг к решению этой проблемы, разделив кабель на три секции, одна из которых участвовала в непосредственной передаче сигнала, а две других были необходимы для его усиления в двух точках, расположенных в 120 и 130 км от передатчика и приемника.

Там три части кабеля соединялись, что позволяло электромагнитным волнам, двигавшимся по двум вспомогательным линиям, повышать мощность сигнала в первой, используя так называемые Рамановские усилители.

Используя подобный набор кабелей и систем накачки сигнала, физики удвоили скорость передачи данных на сверхдлинных каналах связи, не использующих повторители.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД