Тысячи учительниц в США захотели стать содержанками

В США тысячи учительниц из-за финансовых проблем пытаются стать содержанками, сообщает американское ТВ.

На проблему обратили внимание в телепередаче The Daily Show (перевод выполнен Андреем Бочаровым).

Сообщается, что из-за низкой зарплаты преподаватели «берут вторую и третью работу», но теперь стало известно, что учительницы «все больше прибегают к поиску позиции содержанки» для оплаты счетов.

На соответствующем сайте «размещено больше 10 тыс. анкет учительниц», которые ищут «взаимовыгодные отношения, часто – с пожилыми мужчинами».