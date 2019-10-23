«Охотнику» пообещали сделать плоское сопло

Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» отличается от летающего демонстратора и соответствует его серийному облику. У него будет плоское сопло, а не круглое, как у демонстрационного варианта БПЛА, сообщил сотрудник КБ Сухого.

«Та модель, которая представлена на видео, взлетевшая 3 августа, это в данном случае образец-демонстратор, задачей которого являются отработка характеристик устойчивости управляемости, отработка системы автоматического управления на режимах взлета и посадки. То же изделие, которое представлено в модели, по крайней мере, тот концептуальный облик, в ней отраженный – это, естественно, развитие темы текущего образца-демонстратора, только уже в виде, пригодном для серийного производства и для эксплуатации по задачам Министерства обороны», – передает его слова «Звезда».

Модель, представленная на МАКС, отличается от летающего образца плоским соплом и отсутствием выступающих деталей, что значительно снизит заметность аппарата.

На прошлой неделе сообщалось, что тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» на испытаниях на военном полигоне в Ахтубинске в 2020 году впервые применит оружие.

О первом полете «Охотника» стало известно в начале августа. На Западе отмечали, что размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства.

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