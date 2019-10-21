Названа тема переговоров Путина и Эрдогана

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 22 октября обсудят ситуацию в Сирии с учетом проведения там военной операции Анкары и договоренностей Турции и США о 120-часом режиме прекращения огня.

«Предполагается продолжить обсуждение ситуации в Сирии. Естественно, в контексте проводимой турецкими вооруженными силами военной операции в Заевфратье», – сказал Ушаков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва позитивно оценивает итоги переговоров турецкого лидера с вице-президентом США. «Но завтра, как известно, 120 часов или пять суток уже истекают, и посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Это и будут обсуждать наши руководители», – добавил Ушаков.

Ранее Эрдоган пообещал предпринять «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным.

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