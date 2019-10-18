Кремль прокомментировал договоренность США и Турции по Сирии

Российская сторона рассчитывает получить от Турции информацию по договоренностям Вашингтона и Анкары приостановить наступление в Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«От Турции рассчитываем получить информацию», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В четверг США объявили, что договорились о прекращении огня в Сирии и приостановке операции Турции на 120 дней. Курды, по соглашению, будут выведены за зону безопасности, чего и добивалась Анкара. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что договоренности США и Турции о прекращении огня касаются только части сирийско-турецкой границы.

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