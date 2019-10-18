Сделка США с Турцией по курдам оказалась неполной без России

Договоренности США и Турции о прекращении огня касаются только части сирийско-турецкой границы, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Вашингтон и Анкара достигли договоренности по 30-километровой зоне, которая приходится на центральную часть контролируемых курдами территорий в Сирии. Как заявил Джеффри, «теперь Турция ведет собственные переговоры с Россией и Сирией по поводу других районов на северо-востоке и Манбиджа к западу от Евфрата», передает РИА «Новости» со ссылкой на Rudaw.

Командующий формированиями «Сирийских демократических сил» генерала Мазлум Абди подтвердил, что «перемирие не включает в себя остальные районы Северной Сирии» и касается только участки между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн – это примерно треть пограничной линии.

Сопредседатель «Совета демократической Сирии» Рияд Дарар заявил, что курдские формирования готовы отойти от границы Сирии с Турцией для защиты населения. Он рассказал, что позиции курдов сейчас находятся на расстоянии 5–14 км от границы.

«Для нас не проблема отойти чуть дальше, чтобы защитить наш народ», – сказал Дарар.

Напомним, США объявили, что договорились о прекращении огня в Сирии и приостановке операции Турции на 120 дней. Курды, по соглашению, будут выведены за зону безопасности, чего и добивалась Анкара.

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