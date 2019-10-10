Небензя объяснил проблемы курдов выбором покровителей

Россия призывала курдов к диалогу с Дамаском, однако они выбрали других покровителей, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

«Мы призывали курдов участвовать в прямом диалоге с властями Сирии, но, как вы знаете, они выбрали других покровителей. Вы видите, что теперь происходит», – сказал он, добавив, что турецкая операция стала результатом действий коалиции США в ряде районов Сирии, передает ТАСС.

Также он призвал все стороны конфликта проявить сдержанность в связи с проведением Турцией операции.

Накануне Турция объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против курдов. США перед этим вывели из района боевых действий свои войска.

Сообщалось, что ВС Турции нанесли удары по 181 объекту на территории арабской республики, бои ведутся в районе нескольких городов, в том числе в Телль-Абъяде.

Курды в ответ обстреляли турецкие приграничные города.

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