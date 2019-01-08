Юморист Зеленский придумал выход со своей президентской программой

Украинский актер и юморист Владимир Зеленский, заявивший о намерении баллотироваться в президенты, предложил гражданам страны вместе написать его предвыборную программу.

Зеленский предложил в видеообращении к украинцам, которое было опубликовано на его странице в соцсети Facebook, вместе написать президентскую программу.

«Мы напишем ее (программу) вместе с людьми, всей страной. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь», – сказал он.

Он также попросил написать ему о пяти главных проблемах, которые волнуют граждан Украины.

Напомним, Зеленский объявил о своих планах бороться за пост президенты Украины в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала «1+1».

При этом новогоднее обращение действующего украинского лидера Петра Порошенко было перенесено.