Актер Зеленский со своим предвыборным заявлением в телеэфире подвинул Порошенко

Украинский актер и юморист Владимир Зеленский объявил о своих планах бороться за пост президенты страны. Свое заявление он сделал в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала «1+1».

Ради предвыборного заявления Зеленского телеканал даже сдвинул по времени новогоднее обращение президента Петра Порошенко. Украинские СМИ связывают это с тем, что актера поддерживает бизнесмен Игорь Коломойский, которому принадлежит канал.

«Меня давно все спрашивают: «Идешь? Не идешь?» Знаете, в отличие от наших «великих» политиков я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю – я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе», - цитирует Зеленского РИА «Новости».

Сейчас лидером «президенских» рейтингов является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в выбрах. Ее готовы поддержать 20,8% тех, кто определился с выбором и намерен участвовать в выборах. За Владимира Зеленского готовы проголосовать 13,4%, за Петра Порошенко – 11,1%, Юрия Бойко – 9,6%, Анатолия Гриценко – 7,8%, Олега Ляшко – 6,6%, Святослава Вакарчука – 4,6%.



У шоумена Зеленского, судя по данным социологов, есть неплохие шансы побороться за президенское кресло. Как писала газета ВЗГЛЯД, случай с Украиной - не первый, когда избиратели готовы голосовать за комедиантов назло традиционным политикам.



Напомним, что в России Зеленского критиковали за его выступления перед украинскими военнными в Донбассе и что он отправлял часть своих актерских гонораров на финансирование «АТО».