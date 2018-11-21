Украинский телеканал объяснил перенос новогоднего обращения Порошенко ради Зеленского

Гендиректор украинского телеканала «1+1» Александр Ткаченко прокомментировал ситуацию с переносом новогоднего обращения президента Украины Петра Порошенко ради предвыборного заявления шоумена Владимира Зеленского.

«Вот такой поворот в Новый Год. Сказать, что вы этого не ждали? Ну уж нет. Сказать, что не ждали перед Новым Годом прямо? Возможно. Тут важно – другое. Давно уж назрело время – другим – новым. И мы проснемся в Новом Году – с новыми возможностями и перспективами», – написал Ткаченко в своем Facebook.

В комментариях ему указали, что показ обращения президента под бой курантов – это еще «советская традиция», на что Ткаченко заметил, что «курантов уже давно нет».

«А вы – все скучаете. Впрочем – мы заявление президента показали. Потому что мы верим и делаем все для нашего государства. Несмотря на то, что нынешний президент делает против нас», – заметил Ткаченко.

Позже он опубликовал еще один пост на эту тему.

«Когда на вас, а в данном случае на меня обрушивается свора ботов – как-то хотелось бы себя сдерживать и не реагировать. Но я-то знаю, кто хозяин этой своры, часто не существующих людей, а просто аккаунтов. И вот это удивляет. Вы, что испугались, Петр Алексеевич, что на горизонте появился кто более умный, чем вы? Вы обозлились, что на его мнение не влияют ни деньги, ни олигархи, ни канал, а только мнение людей? Вы так мучаетесь, потому, что деньги он не крал ни у народа, и не обманывал партнеров?» – написал Ткаченко.

Он добавил, что Зеленский не такой, как Порошенко, «новый» и «часто не нравится» ему в том числе.

«Мы-то в «телике», – знаем какой этот мир. Потому что любим и ценим своего зрителя, и стараемся быть верными ценностям, из-за которых случился 2014-ый», – заявил Ткаченко.

Между тем, сам Зеленский 1 января еще раз обратился к украинцам с заявлением, в котором призвал присоединиться к его команде.

«Ты никогда не был в политике и пока что это самое главное. Жду тебя здесь. Я иду, пошли со мной, сделаем это вместе», – говорится в обращении Зеленского.

Напомним, Зеленский объявил о своих планах бороться за пост президенты страны в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала «1+1», при этом ради его заявления сдвинули по времени обращение президента Петра Порошенко.