Украинская разведка рассказала, почему «Захарченко убила Россия»

Представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко стоит ФСБ.

«Действительно, ликвидация Захарченко, с одной стороны можно сказать, что это событие, которое прогнозировали, потому что все одиозные лидеры ЛНР и ДНР уничтожены. Те, которые непосредственно принимали активное участие в событиях 2014 года и те, которые могут стать свидетелями в международных судах по агрессии России против нашего государства», – сказал Скибицкий в эфире «5 канала».

По его утверждению, военная разведка якобы выяснила, что за убийством Захарченко стоит ФСБ.

«Понятно, что они будут пытаться обвинить украинскую сторону в проведении, как они называют, террористического акта, для того, чтобы потом выдвигать нам какие-то обвинения. Но есть достоверная информация, что кафе «Сепар» на протяжении долгого времени было под непосредственным контролем ФСБ», – заявил представитель разведки.

Скибицкий уверяет, что СБУ не смогла бы заложить взрывчатку в кафе, «потому что все реально на контроле было в России».

Захарченко погиб при взрыве бомбы у кафе Сепар в центре Донецка 31 августа. В ДНР уверены, что за убийством стоят спецслужбы Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему Украина не признается в убийстве Захарченко.