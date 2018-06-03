Про «актерскую игру» Бабченко сочинили песню

Известный украинский блогер Богдан Процишин записал кавер на песню «Машины времени» «Мой друг» про «убитого» и «воскресшего» журналиста Аркадия Бабченко с припевом «Мой друг лучше всех играет труп».

Видео с кавером песни опубликовано на YouTube. Слова песни вкладываются различным персонажам этой «спецоперации» и тем, кто ее комментировал. Текст «Но зато мой друг лучше всех играет труп», по замыслу автора, принадлежит СБУ.

Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко произошла ранее на этой неделе. Позже стало известно, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства Бабченко, которого считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге службы безопасности Украины.

На западе осудили эту «спецоперацию», назвав инсценировку убийства Бабченко неприемлемой.