По словам главы киберполиции Украины Сергея Демедюка, хакеры из России якобы заражают компьютерные сети в украинских компаниях, чтобы подготовить возможность для масштабного скоординированного удара в будущем.

По версии Демедюка, хакеры из России якобы намеренно заранее инфицируют компьютерные сети в украинских банках или предприятиях энергетической инфраструктуры, чтобы активировать его в определенный день, нанеся масштабный скоординированный удар в будущем, передает Reuters.

В частности, Демедюк утверждает, что украинская киберполиция обнаружила распространение хакерами вредоносных программ, которые разделены на различные компоненты и отправлены из разных источников, чтобы сделать их незаметными для антивирусного программного обеспечения. Попадая на одно устройство эти блоки якобы объединяются во вредоносную программу, утверждает украинский чиновник.

«Анализ уже выявленного вредоносного программного обеспечения и целенаправленность их атак на Украину дают основание предполагать, что все это делается под какой-то конкретный день», – считает Демедюк, выразив опасения, что «атака» может состояться в День Конституции или в День независимости Украины.

По словам главы киберполиции Украины, действия хакеров отличаются «массовой поддержкой и массовым обеспечением внедрения, на высоком организационном уровне, который обычный хакер не способен сделать». Более того, Демедюк утверждает, что «99 процентов следов идут из России».

«Это поддержка уровня государства – очень дорогая и очень синхронная. Без помощи государственных органов это невозможно. Мы сейчас говорим о Российской федерации», – заявил глава киберполиции Украины.

Кроме того, Демедюк сообщил, что некоторые украинские компании не потрудились очистить свои компьютеры после атаки вируса NotPetya, которые все еще заражены и могут быть использованы для нового удара.

Напомним, в конце мая американская компания Cisco Systems Inc выступила с утверждением о том, что российские хакеры якобы могли заразить не менее 500 тыс. маршрутизаторов и устройств хранения данных в десятках стран сложным вредоносным программным обеспечением, чтобы подготовиться к массовой кибератаке на Украину.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обвинениях в адрес России со стороны западных стран – якобы Москва была виновна в распространении страшного вируса NotPetya, нанесшего гигантские убытки в июне прошлого года.