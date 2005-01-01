Немцы не поверили в способность Меркель решить проблему мигрантов

Более 70% немцев уверены, что канцлер Германии Ангела Меркель не сможет придумать приемлемое для ХСС общеевропейское решение миграционного кризиса за две недели, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Civey.

Как пишет газета Welt, 74,7% опрошенных не верят в успех Меркель, передает РИА «Новости». На вопрос, удастся ли Меркель договориться о приемлемом для ХСС общеевропейском решении миграционного кризиса, 35,1% ответили: «Нет, ни при каких обстоятельствах», а 39,6% сказали «скорее нет».

В успех Меркель верят лишь 18,1% респондентов, а 7,2% опрошенных не определились с выбором.

По данным издания, опрос был проведен с 18 по 19 июня, в нем приняли участие 5038 человек. Статистическая погрешность составляет 2,8%.



Напомним, ранее президиум баварской партии ХСС единогласно поддержал запрет на въезд в Германию лиц, которым запрещается пребывание в стране или которые зарегистрированы как беженцы в других странах Европейского союза.

Кроме того, ХСС единогласно приняло решение отвести канцлеру Германии Ангеле Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Тем самым баварская партия фактически предъявила ультиматум главе правительства. Меркель согласиласьвыполнить выдвинутые ХСС условия.