ОНФ определился с направлениями работы в правоприменении статей об экстремизме

Экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с журналистами, представителями «Молодежки ОНФ» и профессионального сообщества были определены основные направления работы по проблемам в правоприменении уголовных и административных статей об экстремизме.

На июль на площадке Общероссийского народного фронта запланировано проведение экспертного совещания с участием представителей правоохранительных, надзорных органов, Верховного суда и других заинтересованных сторон, в ходе которого будут собраны экспертные мнения, представлены результаты анализа ситуации и конкретных примеров судебной практики, а также выработаны предложения по предотвращению случаев необоснованных обвинений в экстремизме», следует из пресс-релиза, распространенного ОНФ.

Отмечается, что до этого в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратил внимание на участившиеся случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет.

Российский лидер подчеркнул необходимость определения основных понятий этой сферы, а также анализа ситуаций, чтобы «не доводить подобные дела до абсурда».

При этом президент Путин отметил, что правоприменительная практика должна находиться в поле зрения общественности и попросил ОНФ подключиться к работе над решением данных проблем.

В свою очередь ОНФ было проведено обсуждение, в котором кроме Сергея Шаргунова приняли участие «член центрального штаба Движения, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко, эксперты и юристы ОНФ, представители «Молодежки ОНФ», а также журналист Екатерина Винокурова, которая посвятила ряд статей этой проблематике».

Костенко заявила, что в первую очередь требуется «определить конкретные проблемные точки, посмотреть, как можно повысить эффективность правоприменительной практики».

Она подчеркнула также, что в марте 2018 года вопрос об абсурдных обвинениях в экстремизме в Сети активно обсуждался и в кулуарах медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Калининграде.

Кроме того, в Центр правовой поддержки журналистов ОНФ неоднократно обращались региональные журналисты, столкнувшиеся с подобными ситуациями.

Журналист Екатерина Винокурова выразила мнение, что крайне важно подробно рассмотреть понятие «экстремизм» в рамках действующего законодательства. Так, в настоящее время под это определение попадает широкий и «зачастую абстрактный перечень деяний».

«Еще одна проблема – экспертиза по экстремистским делам. В этих документах совершенно непонятно, что написано, а при этом позиция эксперта является краеугольным камнем обвинения, фактически получается так, что эксперт подписывает человеку приговор. Третья проблема – лайки и репосты в социальных сетях. Например, во Вконтакте нельзя сделать репост с какой-либо пометкой. Люди постят, и получается, что их сажают за распространение экстремизма. Кроме того, по некоторым уголовным статьям нужно обсудить вопрос неоднократности деяния, если человек перепостил однократно, по незнанию, привлекать его сразу к уголовной ответственности нам кажется несправедливым», – сказала Винокурова.

Писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов заявил, что экспертам «действительно нужно договориться о правоприменительной практике».

«Может быть, нужно реформирование 282-й статьи. Мы должны прийти к согласованному решению, ведь зачастую к ответственности по таким статьям привлекаются молодые люди, ломаются судьбы», – подчеркнул он.

Планируется, что на июльской встрече будут собраны необходимые экспертные мнения, будет проведен детальный анализ, в том числе рассмотрена судебная практика по конкретным делам.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) является общественным движением, созданным в мае 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина. Оно объединяет активных и неравнодушных жителей страны.

Напомним, в ходе прямой линии с президентом России Шаргунов попросил Владимира Путина обратить внимание на уголовное преследование граждан за «постинги и репосты» в соцсетях.