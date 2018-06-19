ОНФ определился с направлениями работы в правоприменении статей об экстремизме

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19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 16:25  |  vz.ru
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Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
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Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Хуситы проиграли важный бой, но остались «крепким орешком»

Главное преимущество хуситов перед саудовцами заключается в том, что они воюют у себя домаФото: Fawaz Salman/Reuters
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией со второй попытки взяла штурмом аэропорт в йеменском городе Ходейда. Однако главная цель – одноименный порт на Красном море – пока остается под контролем хуситов. В Эр-Рияде уверены, что взятие порта лишит хуситов иранского оружия. Является ли нынешний успех арабов переломным и возможно ли еще мирное разрешение конфликта? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Станет ли Ким Чен Ын корейским Горбачевым

Дмитрий Родионов, политолог
Знаете, что мне лично напомнила встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости». Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Подробности...
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Зачем киевским властям гей-парад

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Украинские социальные сети полны негодования по поводу жесткого разгона противников гей-парада, который состоялся в Киеве в это воскресенье. Парадокс ситуации в том, что побитые были горячими сторонниками Евромайдана. Подробности...
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Как избежать трагедий с неуправляемыми такси

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В итоге городское такси станет тем, чем и должно быть, а именно средним между каршерингом и владением автомобилем, а не конкурентом общественному транспорту. Подробности...
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          ОНФ определился с направлениями работы в правоприменении статей об экстремизме

          19 июня 2018, 15:11

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с журналистами, представителями «Молодежки ОНФ» и профессионального сообщества были определены основные направления работы по проблемам в правоприменении уголовных и административных статей об экстремизме.

          На июль на площадке Общероссийского народного фронта запланировано проведение экспертного совещания с участием представителей правоохранительных, надзорных органов, Верховного суда и других заинтересованных сторон, в ходе которого будут собраны экспертные мнения, представлены результаты анализа ситуации и конкретных примеров судебной практики, а также выработаны предложения по предотвращению случаев необоснованных обвинений в экстремизме», следует из пресс-релиза, распространенного ОНФ.

          Отмечается, что до этого в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратил внимание на участившиеся случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет.

          Российский лидер подчеркнул необходимость определения основных понятий этой сферы, а также анализа ситуаций, чтобы «не доводить подобные дела до абсурда».

          При этом президент Путин отметил, что правоприменительная практика должна находиться в поле зрения общественности и попросил ОНФ подключиться к работе над решением данных проблем.

          В свою очередь ОНФ было проведено обсуждение, в котором кроме  Сергея Шаргунова приняли участие «член центрального штаба Движения, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко, эксперты и юристы ОНФ, представители «Молодежки ОНФ», а также журналист Екатерина Винокурова, которая посвятила ряд статей этой проблематике».

          Костенко заявила, что в первую очередь требуется «определить конкретные проблемные точки, посмотреть, как можно повысить эффективность правоприменительной практики».

          Она подчеркнула также, что в марте 2018 года вопрос об абсурдных обвинениях в экстремизме в Сети активно обсуждался и в кулуарах медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Калининграде.

          Кроме того, в Центр правовой поддержки журналистов ОНФ неоднократно обращались региональные журналисты, столкнувшиеся с подобными ситуациями.

          Журналист Екатерина Винокурова выразила мнение, что крайне важно подробно рассмотреть понятие «экстремизм» в рамках действующего законодательства. Так, в настоящее время под это определение попадает широкий и «зачастую абстрактный перечень деяний».

          «Еще одна проблема – экспертиза по экстремистским делам. В этих документах совершенно непонятно, что написано, а при этом позиция эксперта является краеугольным камнем обвинения, фактически получается так, что эксперт подписывает человеку приговор. Третья проблема – лайки и репосты в социальных сетях. Например, во Вконтакте нельзя сделать репост с какой-либо пометкой. Люди постят, и получается, что их сажают за распространение экстремизма. Кроме того, по некоторым уголовным статьям нужно обсудить вопрос неоднократности деяния, если человек перепостил однократно, по незнанию, привлекать его сразу к уголовной ответственности нам кажется несправедливым», – сказала Винокурова.

          Писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов заявил, что экспертам «действительно нужно договориться о правоприменительной практике».

          «Может быть, нужно реформирование 282-й статьи. Мы должны прийти к согласованному решению, ведь зачастую к ответственности по таким статьям привлекаются молодые люди, ломаются судьбы», – подчеркнул он.

          Планируется, что на июльской встрече будут собраны необходимые экспертные мнения, будет проведен детальный анализ, в том числе рассмотрена судебная практика по конкретным делам.

          Общероссийский народный фронт (ОНФ) является общественным движением, созданным в мае 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина. Оно объединяет активных и неравнодушных жителей страны.

          Напомним, в ходе прямой линии с президентом России Шаргунов попросил Владимира Путина обратить внимание на уголовное преследование граждан за «постинги и репосты» в соцсетях.


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