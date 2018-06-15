Три гражданина Канады стали законными родителями одного ребенка

В Канаде три взрослых человека, не состоящие в браке, были признаны в суде Ньюфаундленда и Лабрадора законными родителями ребенка, родившегося в их семье.

Полиаморная семья (подразумевающая одновременное наличие любовных связей у одного человека сразу с несколькими людьми – ВЗГЛЯД) из Сент-Джонса состоит из двух мужчин, находящихся в связи с матерью ребенка, который родился в 2017 году. Как отмечено в материалах дела, семья живет вместе уже три года, а биологический отец ребенка неизвестен, пишет CTV News.

Трое фигурантов ньюфаундленского дела обратились в суд после того, как власти провинции заявили, что в свидетельстве о рождении ребенка могут быть указаны лишь двое родителей. Юристы утверждали, что местный закон о правах ребенка не допускает, чтобы законными родителями были названы более двух человек.

Судья Верховного суда Ньюфаундленда и Лабрадора Роберт Фаулер признал, что это действительно так, однако отметил, что для суда решающим фактором всегда должны быть интересы ребенка. Фаулер сказал, что ребенок родился в стабильной и любящей семье, где он будет в безопасности и получит хорошее воспитание.

Также судья отметил, что когда 30 лет назад в провинции был принят закон о правах ребенка, он не предусматривал «нынешних сложных по структуре семейных отношений, которые распространены и признаны в нашем обществе». Закон явно был нацелен на то, чтобы дать равный статус всем детям, но в нем оказался непреднамеренный пробел, который нарушал интересы детей, рожденных в полиаморных отношениях.

«Общество непрерывно меняется, и семейные структуры меняются вместе с ним. В интересах ребенка следует признать эту реальность. У меня нет причин полагать, что такие отношения противоречат интересам ребенка. Напротив, отказать истцам в признании родительских прав значило бы лишить ребенка законных родителей и всех прав и привилегий, которые с этим связаны», – говорится в решении, вынесенном Фаулером.