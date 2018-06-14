Цены на бензин начали снижаться

За неделю цены на топливо в Москве снизились на 7-12 копеек, а в среднем по России – на 1-2 копейки; при этом в Краснодарском крае, Крыму и Якутии цены продолжили расти, свидетельствуют данные Центрального диспетческого управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Так, цены снизилсь на заправках большинства регионов России, кроме Карснодарсого края края (+39-47 коп./л), а также Крыма и Севастополя, где рост цен за семь дней составил более 1 рубля.

Кроме того, цены выросли в Якутии – на 81 копейку на оба вида бензина, передает «Интерфакс».

Резкое снижение цен наблюдается на заправках Сибири – в среднем по округу топливо стало дешевле на 20 копеек. Северо-Кавказский округ всю минувшую неделю держал цены на прежнем уровне.

В Москве стоимость бензинов за неделю снизилась на 7-12 копеек, в Московской области – на 8 копеек. В Санкт-Петербурге бензин за неделю подешевел на 19-20 копеек. Летнее дизтопливо в этих регионах подешевело на 7 копеек.

В среднем по России стоимость Аи-92 за семь дней снизилась на 1 копейку и составила 41,64 руб/л, Аи-95 – на 2 копейки - 44,43 руб/л, летнее дизтопливо – на 2 копейки, до 44,34 руб/л.

Напомним, 7 июня в ФАС заявили, что в последнюю неделю рост цен на бензин на российских АЗС остановился. До этого первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор прогнозирует стабилизацию цен на бензин, учитывая меры поддержки со стороны правительства России и остановку роста мировых цен на нефть.

В начале июня правительство и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства.