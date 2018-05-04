Отец всю ночь просидел в колодце с погибшими сыновьями под Омском

Два брата 43 и 45 лет погибли, упав в глубокий колодец, расположенный в летней кухне частного дома в пригороде Омска, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, несчастный случай произошел вечером 30 апреля. В селе Усть-Заостровка в частном доме после совместного возлияния братья в шутку решили помериться силой. В итоге оба они упали в открытый 20-метровый колодец в летней кухне и от полученных при падении травм погибли.

«Находившийся в доме отец, пытаясь вытащить упавших, по резиновому шлангу спустился в колодец, но шланг оборвался, и пенсионер всю ночь просидел в колодце, тщетно зовя на помощь. Только около 12.00 следующего дня пришедший сосед вызвал сотрудников МЧС, которые спасли мужчину и достали тела погибших», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Напомним, в конце декабря пропавшего во время прогулки 10-летнего мальчика в поселке Черемшан нашла женщина-волонтер, провалившаяся в колодец.