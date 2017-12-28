Волонтер под Казанью провалилась в люк, где нашла пропавшего мальчика

Пропавшего во время прогулки 10-летнего Булата в поселке Черемшан под Казанью нашла женщина-волонтер, провалившаяся в колодец.

Как сообщает НТВ, одна из женщин-волонтеров Гулия Яруллина, помогавшая в поисках ребенка своему мужу – сотруднику МЧС, провалилась в открытый колодец, и у стены увидела мальчика на санках.

Первоначально Яруллина подумала, что мальчик мертв, но когда она начала кричать, Булат проснулся.

Выяснилось, что школьник катался на санках и во время сильной метели упал в открытый люк. Не имея возможности выбраться самостоятельно, он звал на помощь, но его не услышали. После этого ребенок лег на санки и уснул. Из-за того, что Булат был у стенки коллектора, провалившаяся в колодец Яруллина не травмировала его, но сама получила травму позвоночника.