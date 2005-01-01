Глава МИД Британии отреагировал на убийство Бабченко

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что потрясен убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, и призвал привлечь виновных к ответственности.

«Я потрясен убийством очередного открыто высказывающегося российского журналиста – Аркадия Бабченко. Мои мысли – с его женой и маленькой дочерью. Мы должны защитить свободу слова; важно также привлечь виновных к ответственности», – написал Джонсон в Twitter.

Ранее российские правозащитники призвали Украину тщательно расследовать убийство журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, журналист был застрелен вечером во вторник, 29 мая.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем в России также открыто уголовное дело по факту убийства.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН вмешаться в расследование убийства Бабченко.