В Польше найден тайник немецкого аристократа с запиской от советского офицера

Подросток обнаружил тайник с артефактами, где среди прочего оказалась форма офицера вермахта. Вещи были зарыты в двух банках из-под молока около озера на территории северо-восточной Польши.

Закопанный тайник принадлежал представителю прусского аристократического рода. Помимо формы вооруженных сил нацистской Германии и личных вещей в банках также обнаружился дневник, пишет Live Science со ссылкой на Science in Poland.

Родители молодого человека немедленно сообщили о находке властям, которые разыскали первоначальных владельцев. Ими оказалось семейство, главой которого был граф Ганс Йоахим фон Финкельштейн. Он проживал возле озера во время Второй мировой войны, когда эта территория была германской провинцией. Личные вещи были переданы в Германию 81-летней дочери графа Вальдтраут фон Финкельштейн.

14-летний Патрик Лессман нашел молочные банки, когда в мае 2017 ездил отдыхать с семьей на озеро Езёрак. Однако археологам понадобился год, чтобы сделать детальную опись предметов, исследовать их и обеспечить дальнейшую сохранность. 4 мая находки были представлены на пресс-конференции в Илаве, городе на севере Польши.

Столь длительное изучение предметов было обусловлено их большим количеством. Артефакты включали в себя завещание графа с фамильной печатью и гербом, его личные документы и дневник, который велся с 1914 до 1918 во время Первой мировой войны. В молочных банках также оказались очки, охотничье снаряжение, деньги, украшения, карманные часы, письма, семейные фотографии, серебряная ложка, военные награды, 70-летняя зубная щетка, а также форма вермахта. Из сообщения Science in Poland неясно, принадлежала ли нацистская форма самому графу.

Некоторые найденные исторические предметы, включая монеты и банкноты, стали собственностью государственной казны Польши. Их собираются выставить в местном музее. Сотрудники музея также планируют перевести дневник графа.

«Очень большая переписка и дневник – это материал, который обладает огромным историческим весом. Также нас заинтересовали два документа, датированные 26 января и 3 февраля 1945 года, поскольку они написаны на кириллице», – сообщил новостному сайту wyborcza.pl польский историк Михал Млотек.

Дочь графа поделилась воспоминаниями из семейной истории. Ее вместе с сестрой Маргарете отослали к родственникам в Западную Померанию (регион, который сейчас разделен между Германией и Польшей) всего за несколько месяцев до прихода Красной Армии. Отец остался в имении и в марте 1945 года был арестован советскими солдатами. Позднее он умер в лагере польского города Пасленке.

Жена графа Хильдегарда осталась в имении и сотрудничала с русскими до ноября 1945 года, после чего смогла вернуться к детям в Германию. По мнению Млотека, графиня и закопала семейные сокровища.

Особое внимание польского историка привлекла записка советского офицера, в которой говорилось: «Товарищи солдаты, прошу не обижать жителей этого дома. Они тепло нас приняли». Также среди вещей находилось свидетельство, составленное и подписанное через несколько дней после записки офицера. В нем говорилось, что весь скот, лошади, свиньи и птицы, которыми владела семья Финкельштейнов, переходят в собственность Красной Армии.

Узнав о находке Лессмана, историки обыскали территорию с металлоискателями в надежде найти другие артефакты. Млотек обнаружил секиру, относящуюся к позднему Средневековью, а другие исследователи нашли остатки средневекового укрепленного поселения. Однако предметов, принадлежащих семье графа, больше не было. Млотек передал секиру в музей города Оструда.

Напомним, что ранее в Польше искатели сокровищ заявляли об обнаружении нацистского бронепоезда с золотом, однако польские геологи опровергли находку золота Третьего рейха.