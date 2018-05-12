Найдена стоянка древних людей возрастом 78 тыс. лет

В Кении ученые немецкого Института человеческого развития Общества Макса Планка откопали и изучили стоянку древних людей в пещере Панга-я-Саиди; в ней были найдены орудия труда, возраст которых составляет около 78 тыс. лет.

Панга-я-Саиди является цепью пещер, общая протяженность которых составляет тысячи метров, передает РИА «Новости».

В данный момент они расположены в 15 километрах от берега, однако это расстояние варьировалось в зависимости от уровня воды.

Исследователи полагают, что жители пещер не ловили рыбу, а занимались охотой и собирательством.

Отмечается, что найденные в пещере орудия труда отрицают теорию внезапного всплеска инноваций. Так, люди, вероятно, переходили к более развитым орудиям и учились обрабатывать камень постепенно: простейшие инструменты, обнаруженные в Панга-я-Саиди, датируются 78 тысячами лет назад, а 67 000 лет назад были сделаны уже более совершенные орудия – наконечники стрел, лезвия.

Только через две тысячи лет люди научились изготавливать бусины из скорлупы страусиных яиц и раковин моллюсков, а еще через две – освоили резьбу по кости.

Ранее ученым удалось выяснить возраст знаменитого Шигирского идола, который оказался древнейшей статуей «дьявола» на Земле.