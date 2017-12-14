Российские ПВО не участвовали в отражении ударов по Сирии

Министерство обороны России сообщило, что российские подразделения ПВО на территории Сирии не были задействованы для отражения ракетного удара США и их союзников.

«Российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись», – передает сообщение министерства РИА «Новости».

Ранее в субботу в Минобороны сообщали, что все ракеты, выпущенные по аэропорту Думейр, были сбиты сирийским ПВО.

Всего США и их союзники выпустили по Сирии больше сотни ракет. В отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, а также «Бук» и «Квадрат», произведенные более 30 лет назад в СССР.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар по Сирии должен стать грандиозным экзаменом для комплексов ПВО, расположенных в арабской республике.