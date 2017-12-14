США отказались увязывать решение об ударе по Сирии с выводами ОЗХО

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт дала понять, что США могут нанести удар по Сирии, не дожидаясь выводов ОЗХО о том, использовал ли Дамаск химоружие.

США уверены, что в сирийской Думе было применено некое химическое вещество, но не могут пока точно сказать, какое, передает РИА «Новости».

В ОЗХО США видят «стороннюю организацию, которая может собрать такие доказательства». Ожидается, что специалисты ОЗХО прибудут в регион уже во вторник или в среду, при этом Науэрт заявила о доверии Вашингтона экспертам ОЗХО.

Ее спросили, значит ли это, что американская сторона дождется выводов специалистов ОЗХЛ, прежде чем предпринимать какие-то действия. Представитель Госдепа ответила: «Нет, я этого не говорю».

Она утверждает, что у США имеются «другие механизмы, чтобы изучать события». Она отказалась о них говорить, так как «некоторые из них связаны с разведкой».

«США делятся информацией с союзниками и партнерами, так же, как и они с нами», – отметила Науэрт.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.