Подсчитано, когда США создадут ПРО от «Сармата»

Гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь заявил, что США в ближайшие 40 лет не смогут создать систему ПРО, способную перехватить российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

«Наша сегодняшняя разработка делает современные системы ПРО США малорезультативными, а ракетный комплекс «Сармат» останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет. Это означает, что «Сармат» гарантирует России мир на ближайшие десятилетия», – сказал Дегтярь в интервью газете «Конструктор», передает ТАСС.

РС-28 «Сармат» – ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов на АО «Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева» на замену комплексу Р-36М2 «Воевода».

В конце марта вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» прошли на космодроме Плесецк.

Напомним, что новейший ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» должен быть поставлен на боевое дежурство в Ужурской ракетной дивизии РВСН в 2021 году. Серийное производство ракет должно начаться в 2020 году.