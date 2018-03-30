Появилось видео побивания камнями девушки в Дагестане

В Хасавюрте молодой человек забил насмерть свою девушку из ревности. Очевидцы инцидента решили не вмешиваться, и проехали мимо. В Сети опубликовано видео инцидента.

Молодой дагестанец забил камнями насмерть девушку в Хасавюрте, сообщает издание NEWS-R. Инцидент произошел в минувший четверг, подозреваемого удалось задержать с помощью камер видеонаблюдения. Видео инцидента опубликовал telegram-канал Mash (осторожно, содержит сцены насилия и жестокости).

Свидетели, знакомые с ситуацией, сообщили, что девушка дала повод для ревности, разговаривая по телефону с другим мужчиной. Это увидел ее молодой человек, похитил девушку, и забил камнями, целясь в голову.

Момент убийства зафиксировали видеокамеры, было видно, что во время избиения мимо проезжал автомобиль, но водитель не остановился. После убийства молодой человек сбежал.

Напомним, ранее резонансное убийство дагестанского журналиста было передано в центральный аппарат СК.